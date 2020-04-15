МОЗ: Говорити про вихід України з карантину наразі недоцільно

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 15 квітня заявив, що на даний момент недоцільно виводити Україну з карантину.

За словами Степанова, за минулу добу в Україні зафіксовано антирекорд за кількістю нових захворювань - підтвердили 392 зараження коронавірусом.

"Враховуючи сьогоднішній антирекорд по захворюваності, я вважаю, що говорити про вихід з карантину недоцільно. Звичайно, ми розглядаємо варіанти виходу. Може впевнено сказати, що це можливо тільки коли ми будемо бачити постійне зниження захворюваності коронавірус", - заявив міністр.

Нагадаємо, станом на ранок, 15 квітня, в Україні зафіксовано 3764 хворих на COVID-19, з них 108 - летальні. 143 пацієнти одужали.

Як повідомляв НАШ раніше, уряд витратить на ліквідацію наслідків пожеж у зоні відчуження 145 млн грн. За матеріалами https://nash.live