МОЗ ініціюватиме продовження карантину до 31 грудня

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначає, що в країні фіксується зростання кількості випадків захворювання на коронавірус, що спонукає переглядати протиепідемічні заходи.

Про це він заявив в ефірі "Громадського радіо".

"Це спонукає переглядати протиепідемічні обмеження, які діють на території нашої країни. Що ми можемо вважати вже майже рішенням: щойно була Національна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де ми виступали з міністром освіти Сергієм Шкарлетом і 641 постановою встановлено карантин і запропоновано змістити канікули для навчальних закладів з 15 по 30 жовтня. Після 30 жовтня будемо далі дивитись, що робити зі шкільною освітою", - сказав Ляшко.

Вищим навчальним закладам, за його словам, буде запропоновано перейти на дистанційну роботу з 15 жовтня по 15 листопада з рекомендованим виїздом студентів з гуртожитків, окрім сиріт, а також позбавлених батьківської опіки людям, дітям, які приїхали з окупованих територій Донбасу та Криму.

"Ми будемо ініціювати заслухати на засіданні уряду продовження карантину до 31 грудня 2020 року. Також обмежать діяльність закладів громадського харчування до 22 години, ми пропонуємо це зробити", - наголосив головний санлікар.

8 жовтня голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що медична система країни може не витримати, якщо українці масово не почнуть дотримуватися встановлених правил епідемічної безпеки. Він також додав, що Міністерство охорони здоров'я почало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих. Наразі МОЗ готується до того, щоб до грудня збільшити кількість тестувань на COVID-19 з 35 тисяч до 50 тисяч на добу.

Степанов повідомив, що МОЗ готує посилення карантину через ситуацію з COVID- 19, але відкинув можливість запровадження "жорсткого локдауна" в країні. За матеріалами LB.ua