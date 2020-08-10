МОЗ оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон

Міністерство охорони здоров'я оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон.

Як передає Укрінформ, нові дані оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно новому переліку, в Україні за останні 14 днів захворюваність на COVID-19 становить 38,10 осіб на 100 тисяч населення. Україна входить до "зеленої" зони.

Також до "зеленої" зони віднесені Чеська Республіка, Білорусь, Хорватія, Туреччина, Словенія, Словаччина, Литва, Латвія.

До переліку країн "червоної" зони потрапили Греція, Польща, Болгарія, Чорногорія, Румунія.

Всього в переліку значаться 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За даними ресурсу Worldometer, у світі зареєстровано 20 053 818 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 734 556 летальних, одужали 12 916 143 людини.

За матеріалами Укрінформ.