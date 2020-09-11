МОЗ оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зони (список)
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік країн червоної та зеленої зони станом на 11 вересня 2020 року.
Як передає Укрінформ, перелік доступний на сайті МОЗ.
У переліку наведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис населення в кожній державі.
Зазначається, що в Україні станом на 11 вересня цей показник складає 88,1 активний випадок на 100 тис. населення. В переліку МОЗ Україна віднесена до "зеленої" зони.
До червоної зони віднесено 46 країн, зокрема, Молдова, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Хорватія, Франція, США.
Список МОЗ
Нагадаємо, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 3144 осіб, зафіксовано 53 летальних випадки, 1128 пацієнтів одужали. За матеріалами www.5.ua