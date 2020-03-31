МОЗ оновив алгоритми лікування пацієнтів з COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України переглянуло алгоритми надання стаціонарного лікування пацієнтів, у яких підтверджений коронавірус або підозра на нього, повідомило відомство у Facebook у вівторок.

Згідно з повідомленням, стаціонарне лікування повинне обов'язково надаватися хворим в середньому і тяжкому стані, а також при ознаках пневмонії або дихальної недостатності; пацієнтам, незалежно від тяжкості стану, які належать до групи ризику розвитку ускладнень (з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії, декомпенсованим цукровим діабетом, з імуносупресивними станами, тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево- судинної систем, нирковою недостатністю, аутоімунними захворюваннями, тяжкими алергічними хворобами, цереброваскулярними захворюваннями в стадії декомпенсації, онкологічними захворюваннями).

Крім того, визначено алгоритм медичного сортування: по тяжкості захворювання, необхідності починати заходи медичної допомоги та наявністю ВОРС (важкого гострого респіраторного синдрому), пов'язаного з коронавусом.

Всім пацієнтам з коронавірусом, що перебувають в стаціонарі, проводять профілактику загальних ускладнень.

Крім цього, вагітні жінки з підозрою на COVID-19 повинні бути госпіталізовані в спеціалізований стаціонар, вся терапія повинна проводитися з урахуванням стандартів ведення вагітності.

У МОЗ зазначили, що всі алгоритми ґрунтуються на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, оновлених після поширення хвороби за межі Китаю, і є адаптованими до потреб системи охорони здоров'я України. За матеріалами: Інтерфакс-Україна, DT.UA