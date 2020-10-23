МОЗ оновив список країн із "червоної" і "зеленої" зон карантину

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало новий список країн з "червоною" і "зеленої" зон карантину у зв'язку з пандемією COVID-19. Україна, де кількість хворих досягла 200 тисяч громадян, залишається в "зеленій" зоні.

Про це свідчать дані на офіційному сайті МОЗ.

У списку наведено дані зі 194 країн, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Враховується кількість активних випадків захворювання COVID-19 на 100 000 населення в країні.

У "червоній" зоні карантину залишаються 38 країн. Серед них Андорра, Чехія, Бельгія, Нідерланди, Чорногорія, Франція, Аргентина, Словенія, Швейцарія, Великобританія, Іспанія, Словаччина, Хорватія та інші.

Україна, РФ, Італія, Болгарія та інші країни поки залишаються в "зеленій" зоні, кількість хворих там значиться не критичною. За матеріалами UA.news