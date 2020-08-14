МОЗ опублікувало новий розподіл міст України за зонами карантину

Сьогодні відбулося засідання Центральної комісії з питань надзвичайної ситуації, на якому було визначено рівні небезпеки поширення COVID-19 відповідно до прийнятих урядом 12 серпня змін.

Три міста і п'ять районів потрапили в «червону зону» карантину. Таке рішення напередодні ухвалила Комісія ТЕБ та НС. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Степанов зазначив, що в жорсткі карантинні обмеження потрапили населені пункти в п'яти областях. Так, до червоної зони будуть віднесені:

Городенківський і Косівський райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;

Кіцманський район Чернівецької області.

«Тобто це ті області, у яких на всій території перевищено показник виявлення нових випадків захворювання – 40 на 100 тисяч населення за 14 днів. На території цих регіонів було визначено різні рівні небезпеки в залежності від епідемічної ситуації», – уточнив Максим Степанов.

Вимоги для регіонів «червоної» зони:

забороняється діяльність засобів розміщення (хостели, турбази тощо), крім готелів;

забороняються планові госпіталізації в лікарнях (крім окремих екстрених випадків);

забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів;

забороняється приймати нові зміни в дитячі табори;

обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб;

забороняються регулярні й нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні (це не стосується службового транспорту і особистих авто);

забороняється відвідування навчальних закладів;

забороняється діяльність кафе та ресторанів, торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів.

Помаранчева зона:

місто Ужгород Закарпатської області;

Івано-Франківськ, Бурштин і Коломия Івано-Франківської області

міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець і Червоноград Львівської області

місто Острог Рівненської області

місто Чортків Тернопільської області

місто Чернівці Чернівецької області

Жовта зона

Київ

міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ Волинської області

місто Хуст Закарпатської області

місто Калуш Івано-Франківської області

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Ізмаїл та Теплодар Одеської області

міста Рівне та Вараш Тернопільській області

місто Харків

Ці рівні почнуть діяти з опівночі 17 серпня на 14 днів. Такий епідемічний рівень встановлюється на 14 днів. За матеріалами mind.ua