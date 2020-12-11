МОЗ визначило приблизну дату початку вакцинації від COVID-19

Вакцинація від COVID-19 в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року. Водночас фактичні терміни можуть зрушити в разі затримки з постачання.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів в.о. голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін.

"Орієнтовно розраховуємо почати вакцинацію першого березня. Однак це залежить від того, коли вакцина фізично буде доставлена до України. Але ми готуємося таким чином, щоб розпочати вакцинацію першого березня", - заявив Кузін.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на сьогодні розглядається питання забезпечення безкоштовною вакциною від COVID всіх громадян України незалежно від груп ризику.

За словами головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, ефект вакцини від коронавірусу триватиме мінімум 6−9 місяців. Він також пояснив, що антитіла будуть поступово зникати. Однак не виключено, що в організму залишиться імунна відповідь на COVID. Очікується, що Україна безкоштовно отримає вакцину для 4 млн громадян.