МОЗ застосовує європейську практику виходу з карантину

Як повідомив під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції міністр охорони здоров'я Максим Степанов, з 22 травня буде запроваджено адаптивний карантин, з наступними етапами його пом'якшення 1 червня, 10 червня, 21 червня.

"З 22 травня буде запроваджено три критерії щодо захворюваності на коронавірус: захворюваність за останні сім днів на 100 тисяч населення; заповнення ліжкофонду лікарень не має перевищувати 50%; кількість тестувань. Якщо регіон відповідатиме визначеним критеріям, то він переходитиме на наступний етап пом'якшення карантину, якщо не відповідатиме - не перейде. Це європейська практика стримування поширення коронавірусу", - зазначив міністр.

З 22 травня планується відновлення роботи міського транспорту, приміського транспорту, можливість проведення спортивних заходів, але з дотриманням протиепідемічних заходів і обмежень.

Також Максим Степанов привітав медичну спільноту з Днем сімейного лікаря, започаткованого у 2010 році. "В Україні майже 22 тисячі сімейних лікарів, які надають допомогу майже 30 мільйонам громадян, котрі уклади з ними декларації. Бажаю, аби лікарі отримували задоволення від своєї роботи, а пацієнти - здоров'я, яке несе лікар", - підкреслив він.

Міністр зауважив, що перший етап реформування сімейної медицини уже відбувся, й він був досить вдалий. Водночас, ще треба ухвалити документи, які б зокрема більше регулювали права сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів, які б врегулювали відносини між пацієнтом і лікарем, сімейним лікарем і другою ланкою медичної допомоги. Це МОЗ обіцяє зробити протягом найближчого року. За матеріалами відділ новин "Урядового кур'єра".