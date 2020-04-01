МВС більше не дозволить ні один авіаційний чартер - Аваков

МВС не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер. Про це написав у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"МВС не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення - закрито. Винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням - зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР. Тільки так - і не потрібно прокльонів, що мені надсилають з-за кордону - заради безпеки мільйонів - ми підемо на незручності для кількох тисяч, - написав він.

За його словами, у тих, хто знаходиться на обсервації в київських готелях візьмуть матеріали на ПЛР тест.

"За фактом результату тесту - якщо ураження вірусом не виявлено - поліція розвезе кожного по домівках під жорстке зобов'язання з жорсткою домашньої ізоляцією і контролем з боку поліції і санітарних лікарів. Непокору - санкції ст. 325 КПК (Наслідки неприбуття потерпілого - ред.)", - додав він.

Аваков написав, що ті, хто втік з автобусів і ухилився від обсервації на цей момент - уже отримали адміністративні протоколи або будуть піддані цієї санкції (всі громадяни встановлені) - санкція: штраф до 17 тис. гривень. Якщо у кого-то з пасажирів рейсу буде виявлений вірус - поліція прийме рішення про висунення звинувачень у відповідності зі ст. 325 - аж до арешту і утримання під вартою до 3-х років.

Як відомо, в Україні карантин через пандемію коронавірусу запровадили з 12 березня. З 17 березня його посилили - країна ввела заборону на перевезення, закрила кордон, зупинила авіа та залізничне сполучення. Також в Україні закрили метрополітени, а в роботу наземного транспорту внесли обмеження.

Тимчасово призупинили роботу закладу громадського харчування і сфери обслуговування. Працюють лише продовольчі магазини, зоомагазини та аптеки.

Пізніше уряд прийняв рішення продовжити карантин в Україні ще на 30 днів - до 24 квітня.

У той же час пре'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що карантин в Україні можуть перервати раніше.

Тоді як Аваков припустив, що карантин в Україні доведеться знову продовжити.

За матеріалами Слово і Діло.