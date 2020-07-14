МЗС: для українських туристів відкрито вже 25 напрямків

Можливість подорожувати українцям за кордон пов'язана з епідемічною ситуацією в Україні, наразі для українців відкрито 25 напрямків для подорожей. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

"Головним критерієм для можливостей українців подорожувати - це ситуація в середині країни, чим краще ситуація у країні, тим більше можливостей у нас є. Раніше для українців було відкрито 23 напрямки, тепер таких країн у нас 25, додалися Багамські острови та Ліван", - зазначив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Кулеба, про зняття обмежень на в'їзд на територію країн Шенгенської зони можна буде говорити після того, як показник в Україні буде або дорівнювати середньому по ЄС, або буде меншим.