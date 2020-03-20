На Дніпропетровщині оголосили надзвичайну ситуацію

Рішення про це прийняли на позачерговому засіданні Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. На такі заходи пішли, аби не допустити епідемії коронавірусу в регіоні, наголосив очільник області Олександр Бондаренко.

"Дніпропетровщина запровадила надзвичайну ситуацію, аби максимально убезпечити людей від коронавірусної інфекції. Ми посилюємо правоохоронні засоби контролю. Будемо жорстко слідкувати за виконанням карантинних заходів, яких мешканці області мають дисципліновано дотримуватися, - зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко. - Режим надзвичайної ситуації чітко визначає спосіб координації органів державної влади. Все - для оперативного реагування на виклики в умовах всесвітньої пандемії, недопущення подальшого поширення інфекції та мінімізації її негативних наслідків".

Комісія визначила епідемічну ситуацію на території Дніпропетровської області, спричинену коронавірусом, як надзвичайну ситуацію регіонального рівня природного характеру. Для мобілізації сил і засобів цивільного захисту в області створили штаб. Туди увійшли керівники ДСНС, Нацполіції, транспортні та інші служби. Очільником призначили заступника голови облдержадміністрації Дмитра Стригуна. Найперше завдання штабу - моніторинг епідситуації у регіоні, прогнозування зони можливого поширення загрози та організація запобіжних заходів. А ще - забезпечення населення засобами індивідуального захисту.

"Здійснюватимемо постійний контроль за ситуацією. Оперативно інформуватимемо населення через ЗМІ про стан захворюваності на коронавірус в області", - сказав Олександр Бондаренко.

В Україні оголосили загальнонаціональний карантин на період з 12 березня до 3 квітня. Усі пов'язані з цим обмеження запроваджені і на Дніпропетровщині. Нині в Україні - 26 підтверджених випадків COVID-19. Два з них зафіксували на Дніпропетровщині. За матеріалами "День".