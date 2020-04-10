На Київщині підтвердили вже 140 випадків коронавірусу

У Київській області станом на ранок 10 квітня підтверджено 140 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема 7 - за добу.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Центру громадського здоров'я, у Київській області станом на ранок 10 квітня 2020 року офіційно підтверджено 140 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу підтверджено 7 нових випадків", - повідомили в ОДА.

Зокрема, в Обухівському районі зареєстровано 34 випадки COVID-19 (смт. Козин - 19, с. Романків - 3, м. Українка - 6, м. Обухів - 6 ).

У Києво-Святошинському районі є 41 такий хворий ( с. Гатне - 5, с. Лісники - 5, м. Вишневе - 5, м. Боярка - 4, с. Софіївська Борщагівка - 8, с. Дмитрівка - 2, с. Тарасівка - 2; Крюковщина - 7, с. Святопетрівське - 2, с. Кременище - 1).

Один випадок захворювання підтверджено у Білоцерківському районі (с. Фурси), 2 - у Бориспільському (с. Гнідин); 5 - у Броварському (с. Зазим'я, Княжичі - по 2 випадки, смт. Калита - 1 випадок), 3 - у Васильківському (с. Рославичі); 2 - у Макарівському (с. Мостище, с. Лишня); 2 - у Миронівському (с. Маслівка).

По одному випадку зафіксовано у Переяслав-Хмельницькому районі (с.

Пристроми), Поліському, у Ставищенському районах, у смт. Бородянка, м. Васильків, у смт. Ворзель, м. Гостомель, смт. Коцюбинське, смт. Ставище.

Крім того, 9 хворих з COVID-19 виявлено у м. Бориспіль, 6 - у м. Буча, 5 - м. Вишгород, 4 - у м. Біла Церква, 5 - у м. Бровари, 9 - м. Ірпінь, 3 - м. Фастів.

З них на стаціонарному лікуванні перебуває 44 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 96 осіб.

Серед них 10 дітей: 3 у смт Козин; по одному - у м.Обухів; с. Лісники; с. Гатне; с. С. Борщагівка; м. Бориспіль, м. Ірпінь і Поліському районі.

Одужало шестеро: 21-річна жінка у м. Бровари; 51-річний чоловік з м. Біла Церква; 34-річна жінка у с. Дмитрівка; 60-річна жінка у м. Обухів, 41- річний чоловік у Ставищенському районі, 41-річний чоловік у смт Козин.

Померло на Київщині 5 інфікованих коронавірусом (нових випадків за добу немає).

Підозру на зараження мають 583 особи, найбільше - у Києво-Святошинському (152) та в Обухівському (70) районах.

Встановлено медичне спостереження за 1607 контактними особами.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні лабораторно підтверджено 2203 випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зареєстровано 311 нових випадків.

За матеріалами Укрінформ.