На найбільших пляжах Одеси вода не відповідає нормативним вимогам

Якість морської води біля пляжів Одеси за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідає нормативним вимогам і не придатна для морського водокористування.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

"ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України" провела лабораторні дослідження морської води у визначених контрольних точках Одеси. За результатами досліджень морська вода не відповідає санітарно - мікробіологічним показникам в усіх точках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування на пляжах: "Лузанівка", "Молода Гвардія", "Ланжерон", "Відрада", "Дельфін", "Аркадія", 10 ст. Великого Фонтану, 13 ст. Великого Фонтану, 16 ст. Великого Фонтану.

У мерії акцентували, що рекомендація діє до особливого розпорядження.

Станом на 21 липня, температура води біля узбережжя Одеси, за даними метеопоста, становить 23°C. За матеріалами Укрінформ.