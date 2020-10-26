На сонячній стороні Місяця знайшли воду

На сонячній стороні Місяця вперше знайшли воду.

Супутник досліджували за допомогою літаючого інфрачервоного телескопа SOFIA, повідомив глава агентства NASA Джим Брайденстайн у Twitter.

"Ми вперше підтвердили наявність води на сонячній стороні Місяця завдяки даним, отриманим з телескопа SOFIA. Ми поки не знаємо, чи зможемо ми використовувати її в якості ресурсу. Пошук води на Місяці має ключове значення для наших дослідницьких планів в рамках програми Artemis", - написав він.

Космічна агенція NASA показала, як виглядають потужні вихори на Юпітері, які на знімку нагадують букет троянд. "Це не справжні троянди, це насправді циклони на Північному полюсі Юпітера", - йдеться в повідомленні на сторінці в Instagram. За матеріалами Gazeta.ua