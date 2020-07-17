На Волині місцевий мешканець мав намір вивезти в Польщу понад 100 кг бурштину

Шацький районний суд Волинської області задовольнив клопотання слідчих, яке підтримали прокурори Ковельської місцевої прокуратури, та наклав арешт на понад 116 кг бурштину, вилученого у громадянина, який намагався вивезти його в Республіку Польща. Про це повідомляє на своєму сайті прокуратура Волинської області.

Мішки з камінням бурштину правоохоронці виявили під час огляду авто місцевого мешканця на пункті пропуску "Ягодин" Волинської митниці ДМС. Жодних документів, які би підтверджували законність походження бурштину, громадянин не надав.

Відомості про незаконне придбання та перевезення ним бурштину внесено до ЄРДР (ст. 240-1 КК України). У кримінальному провадженні призначено низку експертиз.

За матеріалами LB.ua