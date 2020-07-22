На всіх пляжах столиці заборонили купатися
На всіх пляжах Києва купатися заборонено через погану якість води. Зокрема на пляжах встановлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ Держпродспоживслужби у місті Києві.
"Досліджені проби води відкритих водойм, відібрані 20 липня, не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів", - сказано у повідомленні.
Зокрема, встановлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на всіх пляжах м. Києва ("Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина", "Галерний", "Чорторий", "Вербний" та "Пуща-Водиця").
Зафіксовано колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички): пляж "Передмістна Слобідка"; пливучи домішки на пляжах: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", ""Золотий", "Передмістна Слобідка", "Центральний", "Галерний" (мілкі водорості); відхилення через запах - пляж "Галерний"; через водневий показник - пляж "Вербний"; біохімічна потреба в кисні (БПК5) - пляжі "Вербний" та "Пуща-Водиця".
"Інформуємо, що до покращення показників якості води у водоймах пляжами можна користуватися виключно як зонами відпочинку - без купання", - додається у повідомленні.
Зазначається, що досліджені проби води з питних фонтанчиків, що функціонують на пляжах міста Києва на 20 липня не відповідають гігієнічним вимогам до води питної, призначеної для споживання людиною за наступними показниками:
- загальне залізо: пляжі "Райдуга", "Центральний" та "Чорторий"; - марганець: пляжі "Центральний" та "Чорторий"; - загальне мікробне число: пляжі "Вербний", "Галерний", "Пуща-Водиця", "Тельбін" та "Чорторий"; - наявність загальній колі форм: пляжі "Вербний", "Галерний", "Пуща- Водиця", "Тельбін" та "Чорторий"; - кількість бактерій групи кишкової палички: пляжі "Пуща-Водиця" та "Чорторий".
Дослідження води з питних фонтанчиків на санітарно-хімічні показники на пляжах "Райдуга" та "Тельбін" не проводились у зв'язку з несприятливими погодними умовами. Питні фонтанчики на пляжі "Троєщина" відсутні.
За матеріалами УНН