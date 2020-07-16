На захист української мови під Радою зібралася вже понад тисяча людей

Під Верховною Радою, яка може розглянути законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти авторства нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського, зібрався мітинг.

Кореспондент LB.ua з місця події повідомляє про більш ніж тисячу учасників акції.

Нагадаємо, законопроєкт, проти ухвалення якого виступають українці, був зареєстрований Радою ще в жовтні 2019. На думку Бужанського, закон "Про освіту" дискримінує російськомовне населення України.

Проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовою кілька народних депутатів від "Слуги народу" і мовний омбудсман Тарас Кремінь.

Законопроєкт No2362 нардепа Максима Бужанського передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування украінськоі мови. Він може скасувати норму про 80% навчання у школах українською мовою.

У порядку денному чергового засідання Ради законопроекту 2362 про мову нема.

Відповідно до законів "Про освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної", учні, які не належать до однієї з національних меншин країн Європейського Союзу, зобов'язані перейти на навчання українською мовою у 2020 році. Ті, хто є представником нацменшини країни ЄС (приміром Угорщини), має зробити це у 2023 році. За матеріалами LB.ua