На закупівлю кисню для лікарень виділено понад пів мільярда гривень - Офіс Президента

На закупівлю кисню для лікарень уже спрямовано 571 мільйон гривень. Про це повідомили в пресслужбі ОП, передає УНН.

"Уряд дав завдання очільникам обласних державних адміністрацій забезпечити лікарняні ліжка киснем на 80% вже найближчим часом.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що забезпечення киснем у лікарнях Херсонської області становить 85%, у Кіровоградській, Закарпатській, Хмельницькій, Полтавській, Житомирській та Вінницькій областях - 50%. Він зазначив, що на закупівлю кисню для лікарень уже спрямовано 571 мільйон гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що зараз до кисню під'єднано понад 16 тисяч ліжок - на 6800 більше, ніж було у вересні.

Президент зазначив, що забезпечення ліжок киснем на 80% має бути здійснене якомога швидше. Глава держави попросив проконтролювати цей процес і поцікавився станом підготовки до можливого розгортання ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині.

Нагадаємо, що Зеленський вимагає від МОЗ "достовірної статистики" про видужалих від COVID-19.