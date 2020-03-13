Нацбанк рекомендует украинацам не пользоваться наличными из-за коронавируса

В Национальном банке рекомендовали украинцам поменьше пользоваться наличными и переходить на безналичные расчеты в связи с риском распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Национальный банк предлагает предпринимать меры, позволяющие обезопасить себя во время операций с наличными: тщательно мыть руки после применения банкнот и монет, особенно перед едой; после контакта с банкнотами и монетами не касаться лица (глаз, носа, рта); использовать безналичные расчеты, бесконтактные и мобильные платежи, расчеты с помощью Apple Pay, Google Pay, смартфонов и умных часов, чипированных платежных карт; периодически дезинфицировать платежные карты, мобильные устройства, шариковые и чернильные ручки, с помощью которых могут проставляться подписи в квитанциях, платежных документах.

Как отмечается, именно сейчас привычка к безналичным расчетам может пригодиться. Так, в этот период рекомендуется: заказывать и оплачивать продукты и товары онлайн; не посещать банковские отделения и выбрать дистанционное обслуживание; производить коммунальные платежи с помощью онлайн-сервисов банков или платежных операторов; в транспорте пользоваться безналичной оплатой с помощью платежной или транспортной карты.

"С целью уменьшения рисков распространения коронавируса наличность, которую Национальный банк Украины будет получать от банков, поначалу будет храниться в отдельном хранилище в течение не менее 14 дней. Этот срок значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до нескольких суток согласно имеющимся данным)", - отмечают в Нацбанке.

Только после этого периода хранения будет производиться обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин. Банкноты, пригодные для возвращения в оборот, будут упаковываться в пачки и термоусадочную пленку. На этом этапе пачки банкнот в термоусадочной печи подвергаются температурному шоку (160 градусов по Цельсию), что тоже будет способствовать борьбе с вирусом.

По материалам Finance.UA