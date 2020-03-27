Начальник столичної поліції захворів на коронавірус

Начальник київської поліції Андрій Крищенко захворів на коронавірус. Про це йдеться на сайті Нацполіції у п'ятницю, 27 березня.

"27 березня лабораторно підтверджено захворювання у курсанта, який проходив практику у Бердянському відділі поліції, та у начальника поліції Києва Андрія Крищенка", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, поліцейські встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду із хворим. Усі вони - на самоізоляції.

Повідомляється, що керівник столичної поліції та члени його родини у 2020 році за кордоном не були. За матеріалами Тиждень.ua