Нацкорпус анонсував проведення в Києві 14 жовтня "Маршу УПА 2020"

Партія "Національний корпус", "Свобода" і Правий Сектор у середу, 14 жовтня, проведуть "Марш УПА 2020", приурочений до Дня захисника України.

"Марш розпочнеться о 14:00 з мітингу в парку Шевченка і пройде центральними вулицями Києва через бульвар Шевченка, Хрещатик, Майдан Незалежності, алею Героїв Небесної Сотні і завершиться на Банковій", - повідомляє пресслужба Нацкорпусу.

На Майдані Незалежності учасники акції вшанують пам'ять загиблих під час Революції гідності і російсько-української війни, а також всіх українців, загиблих за Батьківщину.

Також учасники маршу висунуть низку вимог до влади, а саме: прийняти законопроєкт "Про захист української державності від колабораціонізму", позбавити ліцензій телеканали "112 Україна", "NewsOne", "ZIK", "Наш", "Інтер" і "Київ Live ". Також серед вимог - необхідність зняти обмеження відкривати вогонь у відповідь на ворожі обстріли на Донбасі.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.