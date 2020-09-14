Навальний може вставати з ліжка, його відключили від ШВЛ

Російський опозиціонер Олексій Навальний вже може вставати з ліжка, його відключили від апарату ШВЛ, заявили в берлінській клініці Шаріте.

У заяві сказано, що стан політика покращився, його повністю відключили від ШВЛ, він все більше може рухатися і вже здатен ненадовго вставати з лікарняного ліжка.

Нагадаємо, непритомного Олексія Навального госпіталізували в Омську вранці 20 серпня. Йому стало погано під час польоту з Томська до Москви. Літак здійснив екстрену посадку в аеропорту Омська.

Соратники політика від початку заявляли, що його отруїли. Водночас російські медики заявили, що не знайшли слідів отрути в організмі.

Після евакуації Навального в Берлін німецькі лікарі підтвердили, що його отруїли із застосуванням речовини з групи інгібіторів холінестерази.

2 вересня уряд Німеччини офіційно заявив, що Олексія Навального отруїли речовиною з групи Новачок. Речовиною тієї ж групи в 2018 році в Солсбері отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Уряд Великобританії звинуватив Росію у причетності до замаху на вбивство Скрипалів та в порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї. За даними британських правоохоронців, за замахом стоять російські офіцери ГРУ "Олександр Петров" і "Руслан Боширов" (справжні імена - Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін).

Отруєння Навального підтвердили дві незалежних лабораторії у Франції і Швеції.

За даними німецької розвідки, політика отруїли більше "сильною" версією Новачка, від якої він мав померти ще в літаку.

7 вересня Навального вивели з медикаментозної коми, лікарі заявили, що поступово відключатимуть його від апарату ШВЛ.

За матеріалами "Новое Время"

