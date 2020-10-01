Навальний: Ви не відчуваєте болю, але знаєте, що вмираєте"

Отруєний російський опозиційний політик Олексій Навальний дає перше велике інтерв'ю "Шпігелю".

Навальний виглядає схвильовано, він жартує, багато сміється. На перший погляд, ви не бачите, що ця людина цілими днями перебувала в комі та збиралася померти. Коли він намагається налити із пляшки води, однак це працює лише з великим зусиллям, руки так тремтять.

Охоронці цілодобово супроводжують Навального, і вони звертають увагу на деталі: Пляшку газованої води, яку ми поставили на стіл для гостя на співбесіду, вибрав один з офіцерів із багатьох пляшок у холодильнику редакції. Випадковий вибір посилює відчуття захищеності.

Навальний виступав майже дві години, а також сказав, кого підозрював у вбивці: "Я стверджую, що за злочином стояв Путін, і я не маю інших версій злочину". Навальний також оголосив, що повернеться до Росії. "Моя робота зараз - залишатись хлопцем, який не боїться. І я не боюся!". За матеріалами Der Spiegel