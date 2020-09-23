Навального виписали зі німецької клініки "Шаріте"

Російського опозиціонера Олексія Навального виписали зі стаціонару клініки "Шаріте", де він проходив лікування після отруєння "Новачком". Про це повідомляє Meduza.

Відзначається, що стан пацієнта покращився настільки, що він був виписаний зі стаціонару.

"Виходячи з поточного стану пацієнта, лікарі вважають, що його повне одужання можливе. Однак ще занадто рано оцінювати потенційні довгострокові наслідки його важкого отруєння", - йдеться в повідомленні берлінської клініки.

При цьому наголошується, що Навальний лікувався в "Шаріте" 32 дні, з них 24 дня він перебував у реанімації.

За матерiалами Медуза,ZN.ua