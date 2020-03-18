Новым коронавирусом болеют в 159 странах мира

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на вечер 17 марта в мире коронавирусной инфекцией уже заразились 184 976 человек в 159 странах. Число летальных случаев достигло 7529.

В Китае, откуда начал распространяться новый вирус, число заболевших составило 82 007 человек, умерли от COVID-19 3338 человек.

В странах Европы заражены коронавирусом 64 189 человек (8507 были инфицированы за последние сутки), 3108 человек погибли (428 из них также за последние сутки).

На Американском контитенте коронавирусом инфицированы 4910 человек (2234 за последние сутки), 68 случаев - летальные (18 за последние сутки).

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах) лечат.

По материалам "Гордон".