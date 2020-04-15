Обережно! Шахраї на OLX в період карантину продовжують продавати неіснуючі товари

У період карантину, коли закриті всі торгові точки непродовольчих товарів, "ділове життя" простих українців плавно перейшло на сайти інтернет-продавців. Часто пошук мінімальної ціни призводить покупців на сайти типу купи-продай, де їх очі загоряються від "неймовірних пропозицій"! Особливо це стосується категорії секонд-хенд на сайті OLX.

Інтернет-шахраї застосовують різні схеми при угодах з купівлею-продажем б / у речей. Наприклад, вони розміщують оголошення в інтернет-магазинах і пропонують товари за заниженими цінами (кухні, мотоцикли, телефони, автомобілі і т. Д.). Однак, не перевіривши інформацію про надійність продавця, покупці погоджуються провести передоплату. Причому вони навіть не спромагаються скористатися послугою "накладений платіж", яка передбачає можливість здійснювати оплату при отриманні товару. У таких випадках, звичайно ж, варто відмовитися від покупки, якою б привабливою вона не здавалася. В іншому випадку ви ризикуєте придбати товар з дефектами або ж взагалі його не отримати.

Користувачі сайту OLX мають можливість заносити в чорний список шахраїв, жертвами яких вони стали. Наприклад, один з покупців хотів придбати у продавця iPhone або Huawei з дуже низькою ціною. Але після внесення ним передоплати злочинець більше не вийшов з ним на зв'язок.

Подібних постів дуже багато. Шахраї впевнені, що обдурені не звернуться в поліцію, оскільки їм або соромно зізнатися в тому, що їх обдурили, або сума грошей була невеликою. Саме тому шахраї часто залишаються безкарними.

Так, у Дніпропетровській області, один такий аферист заволодів значними коштами, розмістивши оголошення на сайті ОLX. Чоловік хотів придбати автомобіль "Shkoda Octavia A- 5" за $3 тис. Перед покупкою шахрай вимагав у нього передоплату в розмірі 800 доларів, але на цьому не зупинився. Побачивши, наскільки наївною є його жертва, злочинець запропонував чоловікові сплатити 49 155,98 грн за розмитнення автомобіля. Покупець здійснив всі фінансові операції, запропоновані аферистом, і в результаті виявився ні з чим.

Будьбе уважними і оборежнішими.

За матеріалами NewsMir.info