Обмін полоненими: з окупованих територій повертаються 19 українців

Сьогодні, 16 квітня, Україна повертає 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. Обмін відбувається за формулою "всіх на всіх". Зважаючи на карантин, звільнених українців направлять на обов'язкову обсервацію. Про це йдеться на сторінці Офіс Президента України у Facebook.

"Це вже третій етап звільнення за каденції Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні. Перший відбувся у вересні минулого року. Тоді додому повернулися коли 35 українців. Під час другого, у грудні - 76 громадян.

Крім того, тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії. За матеріалами https://vsim.ua