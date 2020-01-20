Офис генпрокурора открыл 14 дел по свидетельствам освобожденных пленных
Офис Генерального прокурора зарегистрировал 14 уголовных производств по свидетельствам освобожденных пленных.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора по результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря 2019, зарегистрировали 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в своих показаниях освобожденные украинцы сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках, применении физического насилия со стороны боевиков "ЛДНР".
"Обстоятельства преступлений и виновных лиц будут устанавливаться в пределах объединенного уголовного производства по фактам ведение агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации, должностными лицами ВС РФ, членами незаконных вооруженных организаций "ДНР" и "ЛНР", совершение ими жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что уже установлено 160 мест несвободы на временно оккупированной территории Донбасса.
Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и контролируемыми Россией донецкими и луганскими боевиками. На подконтрольную территорию вернулись 76 граждан. В свою очередь на временно оккупированные территории доставили 127 человек, 14 отказались возвращаться к боевикам.
По материалам LB.ua