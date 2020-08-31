Окупанти у Криму вкотре влаштували масові обшуки у кримських татар

Чергові масові обшуки у кримських татар на окупованому півострові. Російські силовики зранку прийшли до будинків кримців у Нижньогірському та Совєтському районах і Судаку. Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".

Відбуваються обшуки, зокрема, у помешканні журналіста "Кримської солідарності", кореспондента "Грані.ру" Айдера Кадирова. Його відвезли в так зване управління федеральної служби безпеки Сімферополя.

Тривають також слідчі дії в активістів Енвера Топчи та Рідвана Умерова.

Нагадуємо, востаннє такі обшуки представники російської ФСБ провели в липні. Тоді затримали шістьох кримських татар. За матеріалами www.5.ua