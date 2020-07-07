Окупанти в Криму провели масові обшуки і затримання кримських татар

Сьогодні о 4 годині ранку російські силовики прийшли з обшуками в будинки кримських татар.

Як повідомляє правозахисна організація "Кримська солідарність", обшуки почалися з четвертої ранку одночасно в чотирьох районах Криму, інформує Захід. нет

В результаті обшуків було затримано 6 кримських татар. Кримськотатарська правозахисниця Лутфіє Зудієва в коментарі "РБК-Україна" розповіла деталі про затриманих.

Еміль Зіядінов - активіст, стрімер. Брав участь в пікетах в Москві під час протесту проти репресій в Криму.

Також затримані Ісмет Ібрагімов, Алім Суф'яном, які брали участь в організації мусульманських свят. Відвідували суди за політично вмотивованими справами.

Сейран Хайретдінов - одружений, троє дітей. У своїй місцевості був серед організаторів святкових заходів Курбан і Ораза байрам. Активно відвідував судові процеси щодо кримських татар.

Олександр Сизиков - російський мусульманин, інвалід I групи, повністю втратив зір у 2009 році, ходив на пікети на підтримку політв'язня Едему Смаілова.

Вадим Бектеміров - активіст, який займався передачами в СІЗО політв'язням.

На місцях працювали співробітники центру "Е", ФСБ Криму, спецпідрозділу Росгвардії "Беркута", а також ОМОНу. За матеріалами wz.lviv.ua