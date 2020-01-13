Оскар 2020: все номинанты на престижную кинопремию
Названы все фильмы и актеры, которые претендуют на Оскар в 2020 году
Оскар 2020 могут получить Скарлетт Йоханссон и Брэд Питт, а награду за лучший фильм с большой вероятностью заберет "Джокер".
Так, 13 января стали известны все номинанты на 92-ю премию, которая пройдет 9 февраля в театре "Долби" в Голливуде. Голосование за лучших актеров и актрис, режиссеров и их фильмы длилось несколько дней. И теперь Академия кинематографических искусств и наук подвела его итоги.
В сериале "Властелин Колец" сыграют актеры из "Игры престолов" Все претенденты на Оскар 2020 по категориям:
Лучшая актриса второго плана:
- Лаура Дерн ("Брачная история")
- Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо" )
- Флоренс Пью ("Маленькие женщины")
- Марго Робби ("Бомба")
- Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла")
Лучший актер второго плана:
- Том Хэнкс ("Прекрасный день в нашем районе")
- Аль Пачино ("Ирландец")
- Джо Пеши ("Ирландец")
- Брэд Питт ("Однажды... в Голливуде")
- Энтони Хопкинс ("Два папы")
Лучший фильм на иностранном языке:
- "Корпус-Кристи" (Польша)
- "Ханиленд" (Северная Македония)
- "Отверженные" (Франция)
- "Боль и слава" (Испания)
- "Паразиты" (Южная Корея)
Лучший актер:
- Антонио Бандерас ("Боль и слава")
- Леонардо Ди Каприо ("Однажды... в Голливуде")
- Адам Драйвер ("Брачная история")
- Хоакин Феникс ("Джокер")
- Джонатан Прайс ("Два папы")
Лучшая актриса:
- Синтия Эриво ("Гарриет")
- Сирша Ронан ("Маленькие женщины")
- Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")
- Шарлиз Терон ("Бомба")
- Рене Зеллвегер ("Джуди")
Лучший режиссер:
- Пон Чжун Хо ("Паразиты")
- Тодд Филлипс ("Джокер")
- Сэм Мендес ("1917")
- Мартин Скорсезе ("Ирландец")
- Квентин Тарантино ("Однажды... в Голливуде")
- Лучший фильм:
- "1917"
- "Ford против Ferrari"
- "Ирландец"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Маленькая женщина"
- "Брачная история"
- "Однажды... в Голливуде"
- "Паразиты"
Отметим, что западные критики считают, что главным претендентом на Оскар в категории "Лучший фильм", является нашумевшая картина "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. По материалам Styler РБК-Украина