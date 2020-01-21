Остатки затонувшего "Титаника" получат международную защиту

Документ был подписан, чтобы обеспечить сохранение и уважение места, где погибли более 1500 человек

Остатки затонувшего лайнера "Титаник" получат международную защиту от Британии и США для выдачи лицензий на разрешение на въезд на место катастрофы. Об этом сообщает BBC..

Документ был подписан, чтобы обеспечить сохранение и уважение места, где погибли более 1500 человек. Подписанный Британией в 2003 году договор вступает в силу после ратификации госсекретарем США Майк Помпео в конце 2019 года.