Папа Римський Франциск підтримав одностатеві союзи

Гомосексуали мають право на сім'ю, оскільки вони чада Божі, вважає понтифік

Папа римський Франциск виступив на захист цивільних союзів для одностатевих партнерів.

Зокрема, про це він говорить у документальному фільмі Francesco, прем'єра якого відбулася на Римському кінофестивалі в середу, 21 жовтня, передає Deutche Welle.

"Гомосексуали мають право на сім'ю. Вони чада Божі і мають право на сім'ю. Ніхто не повинен бути відкинутий або страждати через це. Потрібно створити закон про цивільному союзі. Тоді вони будуть перебувати під юридичним захистом. Я виступав за це", - сказав 83-річний понтифік, кажучи про людину на ім'я Андреа Рубера - гомосексуали, який разом з партнером усиновив трьох дітей.

Нинішній понтифік вже висловлювався на підтримку одностатевих цивільних союзів під час перебування архієпископом Буенос-Айреса, але це перший випадок, коли він робить це на посту глави Римсько-католицької церкви.

Також раніше Франциск назвав задоволення від їжі та сексу воістину божественним. За матеріалами ZN.ua