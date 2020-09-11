Папа Римський заявив, що задоволення від їжі та сексу йде від Бога

Папа Римський Франциск розповів, що задоволення від їжі та сексу йде від Бога, а раніше церква засуджувала це, бо неправильно розуміла християнське послання

Своїми думками Папа поділився з італійським письменником Карло Петріні, який збирає матеріал для книги, пише The New York Post.

"Задоволення йде безпосередньо від Бога, воно ні католицьке, ні православне, ні будь-яке інше, воно просто божественне", - сказав Папа Римський.

Він вважає, що секс і радість від смачної їжі стали жертвами "моралі надмірності" через те, що церква "неправильно тлумачила християнське послання".

"Задоволення від їжі існує для того, щоб зберегти здоров'я, а сексуальне задоволення - для того, щоб зробити любов гарнішою та продовжувати рід", - сказав він.

За матеріалами Еспресо TV