Пенсіонерка відповіла на пропозицію Брагара продати собаку: Нехай він краще свої мізки продасть

Пенсіонерка з Аджамки Кіровоградській області Любов Павлина Колюча, якій депутат від фракції "Слуга народу" Євген Брагар порадив продати собаку, щоб оплатити рахунки за газ, шкодує, що голосувала за Володимира Зеленського та партію "Слуга народу".

Про це Любов Колючий розповіла в інтерв'ю місцевому виданню "Мій Кропивницький".

"Нехай він краще свої мізки продасть. Так буде краще. Якщо не вміють керувати. А повторення цієї програми по телевізору буде?" - сказала вона

Жінка на пенсії з 1989 року, раніше працювала на автовокзалі диспетчером, має 31 рік стажу та отримує 2000 гривень пенсії та має собаку, яку продавати не планує.

"Є! Вона бедненька уже стара. Уже 14 год. А собаки понад 15 років не живуть. Тому продавати немає що", - розповіла пенсіонерка.

"Як звичайно, за Зеленського. Думали буде покрашення. Але прийшло розчарування", - розповіла про свій вибір на виборах президента Любов Колюча.

На парламентських виборах жінка також обрала партію Зеленського "Слуга народу".

"За "Слугу народу". Тепер виходить, що ось так вони говорять. Підставили нас", - говорить вона.

Як повідомляли Українські Новини, в "Слузі народу" вибачилися за слова Брагара пенсіонерці і порадили йому не ходити на ток-шоу.

Тим часом, в мережі тролять депутата Брагара, який запропонував продати собаку і заплатити за газ.

Раніше Брагар поскаржився в поліцію на волонтерку з зони ООС за дискримінацію російської мови в рейсовому автобусі.