Підозрювану у справі Шеремета відпустили під домашній арешт
2020-08-11 16:44
Підозрювану в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета лікаря Юлію Кузьменко відпустили під цілодобовий домашній арешт. Апеляційний суд Києва скасував рішення Печерського суду, яким їй продовжили арешт до 13 вересня. Про це з посиланням на РБК-Україна передає ЕХО Києва.
Відповідне рішення було прийнято колегією суддів Київського апеляційного суду.
Відзначимо, що Кузьменко була в СІЗО вісім місяців. 16 липня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваної до 13 вересня.