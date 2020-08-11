Підозрювану у справі Шеремета відпустили під домашній арешт

Підозрювану в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета лікаря Юлію Кузьменко відпустили під цілодобовий домашній арешт. Апеляційний суд Києва скасував рішення Печерського суду, яким їй продовжили арешт до 13 вересня. Про це з посиланням на РБК-Україна передає ЕХО Києва.

Відповідне рішення було прийнято колегією суддів Київського апеляційного суду.

Відзначимо, що Кузьменко була в СІЗО вісім місяців. 16 липня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваної до 13 вересня.