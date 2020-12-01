Підприємці під Радою оголосили безстрокову акцію протесту: загрожують штурмом

Представники організаторів акції "SaveФОП", заявили, що залишаться стояти під Верховною Радою цілодобово і готові йти на штурм через рішення парламенту щодо відтермінування введення касових апаратів для ФОП, передає УНН.

Підприємців, які 1 грудня протестують біля парламенту, не влаштовує рішення про відстрочку. Після голосування вони почали викрикувати "Зрада" і закликали залишатися на ніч під будівлею Верховної Ради, поліція посилює заходи безпеки.

В організації "Підприємці України / # SaveФОП" (організатор протестів) заявили, що вимагають прийняття законопроєктів No2644 і No2645, які пропонують повністю скасувати закони, які зобов'язують фізичних осіб підприємців мати касові апарати, передає Радіо Свобода

З трибуни організатори акції заявили, що не вірять нардепам.

"Усі, хто сьогодні проголосував за цей ганебний законопроєкт, наші вороги. Вони піддають вас, ваших рідних, ваших дітей голодній смерті ... Що ви (нардепи - ред.) отримали всі за це голосування? (...) Вони продали нас, за якусь подачку і зливають в унітаз. Ми тут залишаємося, чергуємо, їдемо- приїжджаємо. Є єдиний варіант - показати та перемогти. Сьогодні закликаємо максимально всіх залишитися, сцену ми не збираємо, ми стоїмо тут і проводимо далі акцію", - заявили зі сцени організатори акції.

Відзначимо, що зі сцени виступають представники ФОП. Організатори акції заявили, що не вірять політикам. Також представник організаторів зазначив, що вони в разі потреби готові йти навіть на штурм, хоча поки сподіваються вирішити питання акцією протесту.

"Стоїмо, набираємо сили, і не дай Боже, коли нас буде тут сотня тисяч - підемо на штурм. Тоді ми підемо разом, назавжди й до кінця", - сказав учасник акції зі сцени.

Нагадаємо, Рада ухвалила законопроєкт про ФОП. Касові апарати відтермінували на рік.

Рішення в парламенті прийняли на тлі протестів підприємців, які тривають під стінами Верховної Ради й сьогодні.