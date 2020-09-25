Підземний страйк у Кривому Розі продовжують 111 гірників чотирьох шахт

На чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату підземний страйк 25 вересня продовжують 111 гірників.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

"111 гірників шахт "Жовтнева", Батьківщина", "Тернівська", "Гвардійська" 23 добу продовжують підземний протест. Адміністрація комбінату всі ці дні вдається до різних заходів, щоб зламати дух протестувальників під землею та на поверхні", - зазначив Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

У переговорному процесі домовленостей не знайдено, шахтарі продовжують перебувати під землею на усіх чотирьох шахтах КЗРК.

У середу, 23 вересня, у Кривому Розі на сесії міської ради депутати вдруге підтримали звернення до Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради України та Міністерства інфраструктури щодо ситуації на підприємствах міста, де страйкують шахтарі.

Державна служба України з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.

24 вересня на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату підземний страйк продовжували 117 гірників.

Того ж дня правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства страйкуючими під землею шахтарями. А також починає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.

Безстрокові акції на підтримку шахтарів тривають у Кривому Розі та Києві. За матеріалами Укрінформ.