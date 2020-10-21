Після розголосу в ЗМІ відомому російському пропагандисту заборонили в'їзд в Україну

Телеведучому "Россия-1", генеральному директору телеканалу "Спас" Борису Корчевнікову заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Демченко розповів, що на момент перетину пропагандистом державного кордону доручень правоохоронних органів щодо заборони в'їзду в Україну чи інформації про відвідування окупованого Криму не надходило.

Проте, після розголосу у ЗМІ українські прикордонники провели додаткову перевірку, за результатами якої росіянину заборонили в'їзд в Україну на три роки.

За матеріалами Українська правда.