Плановий процес ЗНО-2020 стартує 25 червня, - Шмигаль.

Наразі немає підстав для скасування чи перенесення Зовнішнього незалежного оцінювання. Про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зокрема, він нагадав, що Уряд цього року скасував проведення очного пробного ЗНО, замінивши його оцінюванням в режимі онлайн. "За інформацією Міністерства освіти і науки, зошити, в яких діти мають здавати ЗНО, уже розвезені на пункти здачі ЗНО", - зазначив очільник Уряду.

"Ніхто не збирається скасовувати ЗНО, і причин для перенесення оцінювання на серпень наразі немає. Якщо такі причини будуть, то Міністерство охорони здоров'я та головний санітарний лікар повідомлять про це", - заявив Прем'єр- міністр.

За його словами, показники, за яких буде переноситися ЗНО зрозумілі. Це більше 60 активних хворих на 100 тисяч населення в середньому по Україні та більше 50% областей, де перевищуються три загальнонаціональні показники - кількість хворих перевищує 12 на 100 тис. населення, більше ніж 50% завантажених хворими ліжок в опорних лікарнях та охоплення тестуванням менше ніж 12 осіб на 100 тисяч населення.

"Це ті параметри, які можуть спричинити перенесення ЗНО на інший термін. В іншому випадку з 25 червня, тобто з наступного понеділка, ми починаємо плановий процес ЗНО", - підсумував Денис Шмигаль.