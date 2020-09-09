Подробности пребывания российского актера Михаила Ефремова в СИЗО

Российские правозащитники посетили Михаила Ефремова в СИЗО No5 "Водник", куда он был отправлен после приговора суда.

Как известно сегодня Пресненский суд Москвы (РФ) приговорил известного актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения нарушил правила и спровоцировал ДТП, что привело к смерти водителя встречного автомобиля. Изначально прокурор настаивал на 11 годах лишения свободы.

Также Ефремов должен выплатить семье погибшего 800 тысяч рублей компенцации.

Прибыв на территорию СИЗО, Ефремов пробыл в автозаке буквально несколько минут - все уже было подготовлено к его приезду. Актеру сделали флюорографию, с ним поговорил психолог. Также состоялась беседа с начальником СИЗО Денисом Папушей. В частности, обсуждалось, как Ефремов мог бы себя проявить, пока он будет находиться в изоляторе.

Позже стало известно, что защита актера намерена обжаловать приговор.Отметим, что апелляция на приговор будет рассматриваться достаточно долго, известны примеры, когда до вступления приговора в силу (после вынесения его первой инстанцией) проходил год.

В СИЗО "Водник" есть библиотека, а также футбольное поле.

Пока что Ефремов помещен в камеру на 8 человек (карантинная), но в ней только двое заключенных, в том числе гражданин Беларуси. В камере есть холодильник, телевизор.

"Ефремов находится в хорошем расположении духа", - добавили правозащитники.

Источник в правоохранительный системе сообщил, что состояние здоровья актера Михаила Ефремова позволяет ему отбывать срок в колонии.

"Его хронические заболевания не входят в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания", - сказал источник.

По материалам МК, Экономические новости