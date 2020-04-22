Покровський монастир у Києві закривається на карантин
Покровський Голосiївський чоловiчий монастир закривається на карантин, оскільки за минулу добу там виявлено 12 інфікованих на коронавірус.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції.
- Серед тих, у кого за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус - один монах Києво-Печерської лаври та 12 монахiв Покровського Голосiївського чоловiчого монастиря. У цьому монастирі зараз відбувається дезінфекція всіх приміщень. І ми закриваємо його на карантин, - сказав Віталій Кличко.
За словами мера Києва, міські служби продовжують роботу з обстеження гуртожитків, підпорядкованих місту, та, у разі необхідності, здійснюють там дезінфекцію.
За матеріалами Вечірній Київ.