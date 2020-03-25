Поліція пропонує ввести у Києві комендантську годину

Глава столичної Нацполції зауважив, що карантин вводиться не лише для ізоляції людей, але й для зменшення кількості злочинності ╘ Національна поліція України

Заборона на вихід у місто вночі могла б запобігти мародерству, яке пов'язане з введенням у Києві карантинних заходів. Таку думку висловив голова Нацполіції в столиці Андрій Крищенко, пишуть "Сегодня".

Поліціянт зазначив,що за добу в столиці не було жодного вуличного злочину. Та Крищенко вважає,що хулігани можуть скористатися ситуацією, щоб здійснювати мародерство, оскільки вночі багато магазинів у Києві вже не працюють через карантин.

Глава столичної Нацполіції зауважив, що карантин вводиться не лише для ізоляції людей, але й для зменшення кількості злочинності в місті.

Нагадаємо, Нацполіція затримала в Київській області ділка, який продавав несертифіковані тести на виявлення коронавірусу. Ці тести чоловік продавав через месенджер за 750 гривень за одиницю.

Поліцейські склали на чоловіка адміністративний протокол та вилучили близько 300 одиниць товару. Згідно із рішенням суду, він заплатить 17 500 гривень штрафу.

Всього, з початку карантинних заходів поліцейські склали на порушників 923 адміністративні протоколи. Окрім того, слідчі розпочали 8 кримінальних проваджень за фактами порушень санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

За матеріалам Сегодня, DT.UA