Полиция усилила охрану в Новых Санжарах на фоне протестов

Из-за протестов в Новых Санжарах Полтавской области, куда прибыли эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы, полиция перешла на усиленный вариант несения службы, патрулирование будет круглосуточным.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Сейчас, в Новых Санжарах полиция в усиленном варианте несет службу, организовано усиленное патрулирование. Мы держим здесь резервные силы для оперативного реагирования на ситуацию. Будем патрулировать круглосуточно", - сказал он.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин добавил, что в Новых Санжарах дежурят оперативный автомобиль спасателей и дополнительные силы и средства на случай чрезвычайной ситуации.

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Напомним, что 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и гражданами других стран (45 граждан Украины, изъявивших желание эвакуироваться, и 27 иностранных граждан).

Они вернулись в Украину из-за вспышки коронавируса нового типа COVID-19 в Китае. Жертвами нового заболевания за неполных два месяца стали 2126 человека, инфицированных - более 75 700 Подавляющее большинство случаев заражения и летальных случаев зафиксировано в китайской провинции Хубэй.

Самолет дозаправился в Борисполе, а затем приземлился в аэропорту Харькова. Затем эвакуированных направили в закрытый медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах (Полтавская область).

Решение о месте обсервации украинцев вызвало протесты местных жителей. В Новых Санжарах произошли столкновения местных жителей с полицией.

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Во время беспорядков в Новых Санжарах пострадали 10 человек. Полиция открыла два уголовных дела. По материалам Новое Время.