Поліція викрила "схему" штучного збільшення виборців на дільницях трьох областей

Правоохоронці викрили осіб, які штучно збільшували кількість виборців на окремих виборчих дільницях, повідомила пресслужба Нацполіції. Таке порушення виборчого законодавства зафіксували в Одеській, Житомирській і Тернопільській областях.

"Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що зловмисники здійснювали зміну виборчої адреси значній кількості осіб та подавали заяви до Державного реєстру виборців про зміну місця голосування. На одній адресі фігуранти реєстрували від 50 до 300 осіб", - зазначили у поліції.

Вказано, що заяви про зміну місця голосування надавали як у паперовій, так і в електронній формі. Так, на Одещині для подачі електронної заяви правопорушники використовували електронні підписи українців, які отримали неправомірним способом.

У Тернопільській області організатором "схеми" серед студентів, які змінювали виборчу адресу за гроші, став декан одного із закладів вищої освіти. При цьому перереєстровували та подавали електронні заяви до Реєстру виборців прямо у приміщенні університету.

"У результаті поліцейські вилучили документи, мобільні термінали та комп'ютерну техніку, з якої вносилися неправдиві відомості у бази даних Державного реєстру виборців. Усю техніку направлено на експертизу", - додали у поліції.

Зараз тривають слідчі дії. Також правоохоронці перевіряють інформацію про можливі подібні правопорушення на території інших областей.

За фактом порушення виборчого законодавства, поліція почала провадження за ч. 2 ст. 158 (Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося про те, що із 5 вересня, коли почалася виборча кампанія, правоохоронці зареєстрували 6 185 заяв та повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом. Після їхнього розгляду поліцейські склали 1 436 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень та розпочали 475 кримінальних проваджень.

При цьому з 21 жовтня Міністерство внутрішніх справ почало працювати у посиленому режимі. За словами першого заступника голови МВС Сергія Ярового, 21 жовтня під охорону вже взяли 1 340 територіальних виборчих комісій із залученням 2729 поліцейських. При цьому 22 жовтня, правоохоронці мають взяти під охорону дільничі виборчі комісії.

З 12 жовтня поліція перейшла на посилений режим роботи у зв'язку із проведенням 25 жовтня місцевих виборів. Зокрема планувалося залучити понад 75 тисяч поліцейських, з яких на охорону виборчих бюлетенів - 47 тисяч. Крім того, повідомлялося про те, що до охорони громадського порядку та реагування на можливі порушення під час виборів мають залучити засоби авіації системи МВС - літаки та гелікоптери.

Для охорони порядку на виборах 25 жовтня залучать Національну гвардію України. За матеріалами ZN.UA