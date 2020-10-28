Помер Анатолій Федорчук - чинний мер Борисполя й головний претендент на посаду

Від коронавірусу помер Анатолій Федорчук. Про це стало відомо 28 жовтня. Він був чинним мером Борисполя й лідером перегонів на пост голови Бориспільської ОТГ.

Про смерть Анатолія Федорчука повідомив народний депутат і керівник виборчого штабу "Слуги народу" в Київській області Олександр Дубінський у своєму телеграмі.

До оголошення результатів виборів від коронавірусу помер чинний мер Борисполя й лідер виборчої гонки Анатолій Федорчук, - заявив Дубінський.

У листопаді йому мав виповнитися 61 рік. Родом політик з Хмельницької області. На останніх місцевих виборах балотувався від партії "Наш край".

Він жив у Борисполі щонайменше з 1985 року. Тут він працював вчителем історії, але згодом почав кар'єру в правоохоронних органах.

Загалом Федорчук був мером Борисполя ще з 2006 року. За цей час він змінив одразу три партії:

2006 - 2010 роки: партія "Батьківщина", 2010 - 2015 роки: "Партія регіонів", 2015 - 2020 роки: "Наш край". За матеріалами 24 канал, Дивись.Інфо