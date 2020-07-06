Помер легендарний композитор Енніо Морріконе

Легендарний італійський композитор, аранжувальник і диригент, лауреат премії "Оскар" Енніо Морріконе помер в одній з клінік Риму у віці 91 року, повідомляє Corriere della Sera.

Відзначається, що композитор помер в ніч з 5 на 6 липня від наслідків падіння: кілька днів тому він впав і зламав стегнову кістку.

Морріконе народився 10 листопада 1928 року в Римі. В основному він прославився як автор музики для фільмів і телебачення. Писати музику для кіно Морріконе почав в 1961 році, почавши з італійських вестернів. За свою кар'єру він написав музику для більш ніж 400 фільмів і навіть зізнавався, що сам точно не пам'ятає їхню кількість.

Композитор співпрацював з такими режисерами, як Роман Поланскі, Олівер Стоун, Брайан Де Пальма, Квентін Тарантіно.

У 1988 році композитор отримав премію "Греммі" за музику до фільму "Недоторкані". Морріконе шість разів номінували на премію "Оскар", в 2016 році одна з номінацій стала для нього переможною - за музику до фільму "Мерзенна вісімка" Тарантіно. У 2007 році Морріконе також був удостоєний "Почесного Оскара" за внесок в мистецтво кіномузики.

Морріконе також написав музику для фільмів "Малена", "Хороший, поганий, злий", "Професіонал" і багатьох інших. За матеріалами ZN.UA