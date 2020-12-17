Помер мер Харкова Геннадій Кернес

Мер Харкова Геннадій Кернес помер минулої ночі від ускладнень коронавірусу у німецькій клініці "Шаріте", де він тривалий час лікувався.

Про це у Телеграм-каналі повідомив його друг бізнесмен Павло Фукс.

Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму", - написав він.

Дружина Кернеса в Інстаграм оприлюднила пост, що підтверджує інформацію про смерть.

Геннадій Кернес у вересні захворів на коронавірус і був госпіталізований у клініку Шаріте у Берліні. На місцевих виборах Харківського міського голови, що відбулись у жовтні, за Кернеса віддали свої голоси 60,34% містян. Днями стало відомо, що у Кернеса відмовили нирки, його підключили до системи діалізу.