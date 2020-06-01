Помер відомий композитор Мирослав Скорик

На 82-му році життя помер відомий український композитор Мирослав Скорик. Про це повідомили 1 червня близькі і знайомі митця, інформує Радіо Свобода.

"Відійшов у вічність видатний митець і щирий, надійний друг - Мирослав Михайлович Скорик", - повідомив у Facebook головний режисер Національної опери України імені Шевченка Анатолій Солов'яненко.

Мирослав Скорик - композитор і музикознавець, родом зі Львова, був внучатим небожем видатної оперної співачки Соломії Крушельницької. Він - Герой України, народний артист України, лауреат премії імені Шевченка, володар кількох орденів за заслуги. Свого часу був художнім керівником Київської опери (2011-2016).

Мирослав Скорик був двоюрідним онуком видатної оперної співачки Соломії Крушельницької. Саме вона першою помітила його талант. 1947 року родину Скориків репресували і вислали до Сибіру. Після смерті Йосипа Сталіна родина змогла повернутися до Львова. Закінчивши Львівську консерваторію, Мирослав Скорик викладав у Київській консерваторії. Потім працював у США, Австралії. У 1990-х повернувся в Україну.

Мирослав Скорик - автор багатьох камерно-інструментальних творів, кількох балетів та опери "Мойсей". Завдяки якій він познайомився з папою Римським Іваном Павлом ІІ, - Ватикан профінансував міжнародну прем'єру "Мойсея". А найвідомішою композицією Мирослава Скорика є "Мелодія". Музика маестро звучить у понад 40 фільмах, серед яких, зокрема, картина Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". Мирослав Скорик є автором першого українського твісту "Не топчіть конвалій" та блюз-танго "Намалюй мені ніч". Мирослав Скорик також автор низки наукових праць про музику. За матеріалами Крым.Реалии